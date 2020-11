PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom 08.11.2020

Hofheim am TaunusHofheim am Taunus (ots)

Betäubunsmittelverstoß, Flörsheim, Kleine Schloßstraße Sonntag, 08.11.2020, 01:30 Uhr (fm) Nachdem heute Nacht ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit einer Streife auffiel, konnte es in Flörsheim-Weilbach angetroffen werden, einer der Insassen führte Betäubungsmittel mit sich. Gegen 01:15 Uhr bemerkte eine Streife der Hofheimer Polizei einen BMW in Hattersheim, welcher mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Flörsheim fuhr. Die beiden Insassen stellten den Wagen in der Haydnstraße ab und versuchten zu Fuß zu flüchten. Einer der Männer konnte schließlich in der "Kleinen Schloßstraße" festgenommen werden. Er führte eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich. Mehrere Streifenbesatzungen fahndeten umgehend nach dem zweiten Flüchtigen, dieser konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Das zurückgelassene Fahrzeug wurde wegen des Geruchs nach Betäubungsmitteln mit einem Diensthund durchsucht und anschließend abgeschleppt, die weiteren Ermittlungen werden durch die Hofheimer Kriminalpolizei geführt.

Wohnungseinbruch, Hofheim am Taunus - Wildsachsen, An der Münchhecke, Sonntag, 08.11.20202, 03:15 Uhr (fm) Eine geringe Menge Bargeld wurden bei einem Einbruch in eine Wohnung in der vergangenen Nacht in Wildsachsen gestohlen. Durch die Terrassentür verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zu der Wohnung. Diese war zwar ge- aber nicht verschlossen. Die Geschädigte wurde durch die Geräusche beim Durchwühlen ihrer Wohnung geweckt und machte lautstark auf sich aufmerksam, woraufhin sie einen Täter fliehen sehen konnte. Aus ihrem Geldbeutel wurde bei der Tat ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der Täter kann nur beschrieben werden als "männlich" und bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Hofheim (TEL: 06192 - 2079 0).

Sportlenkrad ausgebaut, Kelkheim am Taunus, Altkönigstraße, Freitag, 06.11.2020 - Samstag, 07.11.2020 (fm) Aus einem in Kelkheim geparkten Wagen stahlen bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum von Freitag bis Samstag das Sportlenkrad. Der BMW stand auf einem Parkplatz in der Altkönigstraße. Der oder die Täter schlugen die hintere Scheibe auf der Fahrerseite ein, öffneten das Fahrzeug und bauten das Sportlenkrad samt Airbag aus (Wert ca. 4000EUR). Es entstand ein Sachschaden von 2000EUR. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Hofheim geführt. Hinweise bitte an TEL: 06192 - 2079 0

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem, Flörsheim, Frankfurter Straße Ecke Raunheimer Str., Sonntag, 08.11.2020 um 02:38 Uhr (fm) Eine verletzte Person, zwei beschädigte und nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und rund 30.000EUR Sachschaden sind das Ergebnis einer vermeintlichen Vorfahrtsmissachtung heute Nacht in Flörsheim-Weilbach. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, übersah ein 24-Jähriger die Vorfahrt eines 32-Jährigen, als er beabsichtigte mit seinem BMW von der Raunheimer Straße in die Hofheimer Straße zu fahren. Hierzu muss die Frankfurter Straße überquert werden. Zur gleichen Zeit fuhr hier der vorfahrtsberechtigte Golf in Richtung Wicker. Bei dem Zusammenstoß wurde der VW-Fahrer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Gefertigt: Florian Meerheim, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell