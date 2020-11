PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 06.11.2020

HofheimHofheim (ots)

1. Offenstehendes Fenster lockt Einbrecher an, Hochheim, Donauschwabenstraße, bis Dienstag, 03.11.2020

(däu)Ein offenstehendes Fenster hat in Hochheim in der Donauschwabenstraße Einbrecher angelockt. Im Zeitraum bis Dienstag, 03.11.2020 gelangten die Täter in die Erdgeschosswohnung, in der sie mehrere Uhren, eine Schmucktruhe sowie Goldringe im Gesamtwert von über 1.000 Euro erbeuteten. Die Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden. Die Polizei rät, alle Fester und Türen vollständig zu verschließen, auch wenn Sie das Haus oder ihre Wohnung nur kurz verlassen.

2. Pedelec verschwunden, Hofheim am Taunus, Krebsgasse, Donnerstag, 05.11.2020, 15:00 Uhr bis 18:35 Uhr

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am Donnerstag in Hofheim ein schwarzes "Pegasus" Pedelec gestohlen. Das Zweirad war zwischen 15:00 Uhr und 18:35 Uhr an einer Laterne in der Krebsgasse angeschlossen, als das Schloss durchtrennt und das Pedelec vom Typ "Premio E8 R 500 Wh" gestohlen wurde. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 2.800 Euro. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Hofheimer Polizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Garage aufgehebelt, Mountainbike gestohlen, festgestellt am Donnerstag, 05.11.2020 Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Königsteiner Weg

(jn)Im Liederbacher Ortsteil Niederhofheim ist bis Donnerstag ein hochwertiges Mountainbike des Herstellers "TREK" gestohlen worden. Den Spuren am Tatort im Königsteiner Weg zufolge verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu der Garage und entwendeten hier das schwarze Velo des Typs "Fuel Ex 8" im Wert von etwa 2.500 Euro. Hinweise zu der Tat oder dem Rad nimmt die Kelkheimer Polizei unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 entgegen.

4. Taschendieb hebt Geld ab, Hochheim am Main, Frankfurter Straße, Donnerstag, 05.11.2020, 11:30 Uhr bis 12:14 Uhr

(jn)Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagmittag in einem Hochheimer Geschäft eine Frau bestohlen und in der Folge mit der Geldkarte Geld abgehoben. Zwischen 11:30 Uhr und 12:14 Uhr hielt sich die 61-jährige Geschädigte in dem Geschäft in der Frankfurter Straße auf. In dieser Zeit muss sich eine unbekannte Person der Frau genähert und in der Folge die Geldbörse aus dem mitgeführten Rucksack gestohlen haben. Als diese den Diebstahl bemerkte, hatte der Täter bereits einige Hundert Euro vom Konto der Bestohlenen abgehoben. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich bei dem Dieb um einen ca. 35 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Mann mit kurzen dunklen Haaren und einem Oberlippenbart handeln. Hinweise zu der Tat erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

Zudem gibt die Polizei folgende Hinweise, damit Sie nicht auch zum Opfer von Taschendieben werden:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie brauchen

- Geld und andere Wertgegenstände sollten immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper getragen werden

- Achten Sie darauf, die Verschlussseite der Hand- und Umhängetaschen zum Körper hin zu tragen

- Lassen Sie Handtaschen oder Jacken niemals unbeaufsichtigt

- Achten Sie vor allem im Gedränge verstärkt auf Wertsachen

- Wenn Sie angerempelt werden - seien Sie misstrauisch

- Melden Sie einen Diebstahl, aber auch Verdächtiges, sofort der Polizei

- Bewahren Sie die PIN für Ihre Bankkarte nicht gemeinsam mit der Karte in Ihrer Geldbörse auf

- Der Sperrnotruf für entwendete Zahlungskarten ist die 116 116

5. Rechtsradikale Äußerungen an Bushaltestelle, Kriftel, Frankfurter Straße, Donnerstag, 05.11.2020, gegen 17:00 Uhr

(däu)Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei nach Kriftel in die Frankfurter Straße gerufen, da an einer dortigen Bushaltestelle ein Mann negativ aufgefallen sei und sich auch verfassungsfeindlich geäußert haben soll. Die hinzugerufene Streife nahm den dort angetroffenen stark alkoholisierten und wohnsitzlosen Mann mit zur Polizeistation nach Hofheim, wo mit ihm eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt wurde. Ein ebenfalls erfolgter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung durfte der 49-jährige Mann die Dienststelle wieder verlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

6. Schranke beschädigt, Flörsheim am Main, Kapellenstraße, Dienstag, 03.11.2020, 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr

(jn)Am Dienstag ist zwischen 07:30 Uhr und 15:30 Uhr die Zufahrtsschranke der Flörsheimer Stadthalle beschädigt worden. Wie es zu den Beschädigungen, die sich auf einige Hundert Euro belaufen, kam, ist derzeit noch unklar. Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu der Sache machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 bei der Flörsheimer Polizei.

7. Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten, Kriftel, Hattersheimer Straße (Landesstraße 3011), Donnerstag, 05.11.2020, gegen 17:00 Uhr

(däu)In Kriftel kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Hattersheimer Straße in Höhe des Autobahnzubringers zur Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Wiesbaden, mit zwei schwerverletzten Personen. Nach ersten Ermittlungen befuhr eine 54-jährige Hofheimerin mit ihrem Fiat die Landesstraße 3011 aus Hattersheim kommend und wollte nach links auf den Zubringer zur A66 einbiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich einen ihr auf der Landesstraße 3011 entgegenkommenden Audi und es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Sowohl die 54-jährige Frau als auch die 25-jährige Audi-Fahrerin wurden schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden, so dass diese abgeschleppt werden mussten. Für die Unfallaufnahme sowie für die Aufräumarbeiten musste die Hattersheimer Straße für mehr als zwei Stunden voll gesperrt werden. Erst gegen 19:20 Uhr konnte die Unfallstelle durch die Polizei wieder freigegeben werden.

8. 10-jähriges Mädchen von Auto erfasst, Flörsheim, Höllweg, Donnerstag, 05.11.2020, gegen 16:15 Uhr

(däu)Am Donnerstagnachmittag wurde ein 10-jähriges Mädchen im Höllweg in Flörsheim von einem Pkw angefahren und dabei leicht verletzt. Die 76-jährige Audi-Fahrerin gab an, von der Sonne geblendet worden zu sein und deshalb die junge Rollschuhfahrerin übersehen zu haben. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

9. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises für die 46. Kalenderwoche

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Montag: Bad Soden, Fuchshohl

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

