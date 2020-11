PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus von Dienstag, 03.11.2020

HofheimHofheim (ots)

1. Aufmerksamer Nachbar beobachtet Einbrecher, Eschborn, Bismarckstraße, Montag, 02.11.2020, 18:20 Uhr

(däu)Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete am Montagabend gegen 18:20 Uhr einen Einbrecher, der gerade ein Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße in Eschborn heimsuchte. Nachdem er den Schein der Taschenlampe des Einbrechers sah, rief der Zeuge die Polizei. Nach deren Eintreffen war der Täter jedoch bereits geflüchtet. Wie die Polizei später feststellte, hebelte der Täter ein Fenster der Erdgeschosswohnung auf uns gelangte so in die Wohnung. Hierbei hatte er leichtes Spiel, da das angegangene Fenster gekippt war. Der Täter erbeutete diversen Schmuck, Sportschuhe sowie eine Jacke im Gesamtwert von knapp 500 Euro. Bei dem Täter soll es sich um einen 30-40 jährigen und etwa 1.80 Meter großen Mann mit sportlicher Figur handeln. Bekleidet war er laut dem Zeugen mit einer dunklen Hose, einer grauen Weste sowie einem schwarzen Pulli. Außerdem soll er einen Rucksack getragen haben. Weitere Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte telefonisch bei der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei beim Verlassen ihres Hauses immer alle Fenster und Türen vollständig zu verließen. Weitere Informationen zum Thema Einbruchsschutz erfahren sie unter www.polizei-beratung.de oder bei ihrer (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstelle unter der Rufnummer 06192-2079231, welche auch kostenlose Beratungen bei ihnen zu Hause anbietet.

2. Paketdiebstahl aus Zustellerfahrzeug, Flörsheim, Wickerer Straße, Montag, 02.11.2020, gegen 12:00 Uhr

(däu)Zu einem ungewöhnlichen Diebstahl kam es am Montagmittag auf einem Supermarktparkplatz in Flörsheim. Zwei Paketzusteller trafen sich zunächst auf einem Discounter Parkplatz in der Wickerer Straße und stellten dort ihre beiden Zustellerfahrzeuge ab. Obwohl die beiden Fahrer nach eigenen Angaben nur wenige Minuten zum Einkaufen ihre beiden Fahrzeuge verließen, haben unbekannte Täter mehrere Pakete aus einem der beiden Mercedes Sprinter entwendet. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten und innerhalb der kurzen Zeit mehrere Pakete entwendeten, konnte bislang nicht geklärt werden. Zeugen, welche Personen beobachtet haben, die gegen 12:00 Uhr auf dem Parkplatz Pakete aus den Paketzustellerfahrzeugen getragen haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Einbruch in Lebensmittelmarkt, Bad Soden am Taunus, Hasselstraße, Montag, 02.11.2020, 01:44 Uhr bis 02:05 Uhr

(ka)Bei einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in Bad Soden am Taunus hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Montag diverse Waren gestohlen. Wie die Auswertung der Videoaufzeichnungen der in der Hasselstraße befindlichen Geschäftsräume bislang ergab, verschaffte sich ein unbekannter Einbrecher über eine Tür Zutritt zum Lebensmittelmarkt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat es der Täter unter anderem auf Paletten mit Getränkedosen sowie verschiedene Einzelartikel abgesehen. Anschließend flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zum genannten Tatzeitpunkt einen Mann mit korpulenter Statur, dunkler Bekleidung und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle gesehen haben könnten. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer (06172) 2079-0.

4. Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck und Wertgegenstände erbeutet, Sulzbach (Taunus), Neugartenstraße, Montag, 02.11.2020, 19:40 Uhr bis 20:45 Uhr

(ka)Zwei bislang unbekannte Täter sind am Montagabend gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Sulzbach (Taunus) eingedrungen und haben Schmuck- und Wertgegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen. Aktuellen Ermittlungen zufolge schlugen die Einbrecher ein Fenster ein und gelangten auf diese Weise in das Haus in der Neugartenstraße. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und öffneten ebenfalls gewaltsam einen Tresor. Als der 60-jährige Hausbesitzer gegen 20:45 Uhr zu seinem Haus zurückkehrte, überraschte er die Täter, die daraufhin mit dem Diebesgut die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen. Nach Aussage des Geschädigten soll es sich bei den Tätern um zwei Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren gehandelt haben. Beide seien mit schwarzen Lederjacken bekleidet und etwa 1,70 Meter groß gewesen. Während einer der beiden Männer eine sportliche Statur gehabt haben soll, sei der zweite Täter eher kräftig gewesen. Zeugenhinweise zum Tathergang und den beschriebenen Tätern nimmt das zuständige Fachkommissariat unter der Telefonnummer (06172) 2079-0 entgegen.

5. Einbrecher sehen es auf Kellerabteile ab, Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Die Ritterwiesen, Sonntag, 01.11.2020, 13:00 Uhr bis Montag, 02.11.2020, 08:00 Uhr

(ka)Insgesamt fünf Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in Liederbach am Taunus sind in der Zeit von Sonntagmittag bis zum Montagmorgen von bislang unbekannten Tätern angegangen worden. Die Einbrecher erlangten auf bisher unbekannte Weise Zutritt zum Mehrparteienhaus in der im Ortsteil Niederhofheim gelegenen Straße "Die Ritterwiesen". Dabei suchten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand gezielt das Untergeschoss und die darin befindlichen Kellerabteile auf. Die Täter hebelten jeweils die verschlossenen Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. In einem Fall entwendeten sie das schwarze-graue "Canyon"-Rennrad sowie das schwarze "Canyon"-Mountainbike eines 35-jährigen Hausbewohners. Sofern Zeugen im genannten Zeitraum Beobachtungen zur Tat gemacht haben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 zu melden.

6. Autoaufbrecher von Besitzer gestört, Hattersheim, Sossenheimer Straße, Montag, 02.11.2020, 19:35 Uhr

(däu)In Hattersheim überraschte ein aufmerksamer Autobesitzer zwei junge Männer, die sich gerade an dessen Ford Transit zu schaffen machten. Die beiden unbekannten Täter beschädigten zunächst die Fensterscheibe der Fahrertür, drangen dann in die Fahrerkabine ein und durchwühlten diese. Anschließend begaben sich die beiden zu den Kofferraumtüren und versuchten diese aufzuhebeln. Als sie hierbei durch den Eigentümer des Wagens gestört wurden, flüchteten sie unerkannt. An dem Fahrzeug wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro verursacht. Die beiden gesuchten Täter sollen nach Angaben des Zeugen 15-20 Jahre alt sein. Einer der beiden soll eine helle Jacke, der andere ein dunkles Oberteil getragen haben. Hinweisgeber melden sich bitte telefonisch bei der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

7. Navigationsgerät aus LKW gestohlen, Wallau, Nassaustraße, Sonntag, 01.11.2020, 19:00 Uhr bis Montag, 02.11.2020, 09:00 Uhr

(däu)In Wallau waren in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen unbekannte Täter unterwegs und haben in der Nassaustraße die Scheibe der Beifahrerseite eines weißen Iveco einer Mietwagenfirma zerstört. Anschließend entwendeten die Täter das mobile Navigationsgerät im Wert von etwa 200 Euro aus dem Handschuhfach. Die Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich telefonisch unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

8. Erneut Fenster von Schule beschädigt, Hofheim am Taunus, Rudolf-Mohr-Straße, Samstag, 31.10.2020 bis Montag, 02.11.2020

(däu)Nachdem bereits am letzten Samstag in Hofheim-Marxheim ein Fenster an einer Schule beschädigt worden war, bekam die Polizei am Montag erneut ein zerstörtes Fenster einer anderen Schule gemeldet. Dieses Mal schlugen die Vandalen in der Zeit von Samstag, 15:00 Uhr bis Montag, 06:20 Uhr in der Rudolf-Mohr-Straße in Hofheim zu. Hierbei wurde ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht. Inwieweit die beiden Taten in Zusammenhang stehen konnte bislang nicht geklärt werden. Sachdienliche Hinweise werden von der Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen.

9. Fahrradfahrerin nach Sturz schwer verletzt, Hattersheim, Eddersheim, Dammweg, Montag, 02.11.2020, gegen 18:00 Uhr

(däu)Am Montagabend gegen 18:00 Uhr stürzte eine 66-jährige Fahrradfahrerin in Eddersheim aus bislang ungeklärten Gründen mit ihrem Fahrrad und verletzte sich dabei schwer. Leichtsinnigerweise trug die Frau, als sie den Dammweg in Richtung Hattersheim befuhr, keinen Fahrradhelm. Die 66-Jährige wurde in ein Klinikum eingeliefert. An dem Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

10. Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs, Hattersheim, Frankfurter Straße, Dienstag, 03.11.2020, gegen 03:00 Uhr

(däu)Ein 51-jähriger Frankfurter war in der Nacht zum Dienstag in Hattersheim mit seinem Mercedes unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs. Als er durch eine Polizeistreife in der Frankfurter Straße einer Kontrolle unterzogen wurde bekamen die Beamten aufgrund der verzögerten Reaktionen des Mannes schnell Zweifel an dessen Fahrtauglichkeit. Der Verdacht der Beamten wurde durch einen Betäubungsmittelschnelltest bestätigt. Daraufhin nahmen die Beamten den Mann zwecks Blutentenahme mit zur Dienststelle und leiteten ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell