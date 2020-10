PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 30.10.2020

HofheimHofheim (ots)

1. Vergeblich gehebelt, Eschborn, Frankfurter Straße, Donnerstag, 29.10.2020, 17:30 Uhr bis Freitag, 30.10.2020, 08:15 Uhr

(jn)Gescheitert sind bislang unbekannte Täter in der zurückliegenden Nacht an der Eingangstür eines Büros in Eschborn. Den Ermittlungen am Tatort zufolge betraten die gescheiterten Einbrecher zwischen 17:30 Uhr und 08:15 Uhr das Bürogebäude in der Frankfurter Straße und machten sich mit einem Hebelwerkzeug an der entsprechenden Eingangstür zu schaffen. Zwar verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro, jedoch gelang es ihnen nicht, die Tür zu öffnen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Unbekannten mit leeren Händen flüchteten.

Die Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. Katalysatorendiebstahl, Flörsheim am Main, Kreuzweg, Dienstag, 27.10.2020, 10:00 Uhr bis Donnerstag, 29.10.2020, 12:00 Uhr

(jn)Den Katalysator eines Pkw haben unbekannte Täter zwischen Dienstagvormittag und Donnerstagmittag in Flörsheim gestohlen. Das angegangene Fahrzeug - ein grüner Opel Astra - parkte im Tatzeitraum im Kreuzweg. Derzeit ist noch unklar, wie die Täter den Katalysator vom Fahrzeug trennten. Sie verschwanden unerkannt und hinterließen einen Schaden in Höhe von etwa 1.400 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Kriminalpolizei in Hofheim.

3. Hochwertige Fahrräder gestohlen, Hochheim am Main, Weinbergstraße, Mittwoch, 28.10.2020, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 29.10.2020, 07:15 Uhr

(jn)Zwei hochwertige Räder im Wert von mehreren Tausend Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in Hochheim entwendet. Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 07:15 Uhr entdeckten die Diebe die Räder, die an einem Gartenzaun in der Weinbergstraße angeschlossen waren. Sie zertrennten die hochwertigen Schlösser, ließen diese am Tatort zurück und verschwanden mit den zwei Pedelecs des Herstellers Bergamont. Beide Velos waren rot-schwarz, vom Typ E-Line C N8 CB und hatten einen Gesamtwert in Höhe von knapp 5.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder der Beute machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 bei der Polizei in Flörsheim zu melden.

4. Pedelec mit Satteltaschen gestohlen, Schwalbach am Taunus, Ostring, Donnerstag, 29.10.2020, 19:00 Uhr bis 21:15 Uhr

(jn)Am Donnerstagabend haben Zweiraddiebe in Schwalbach zugeschlagen und ein Pedelec gestohlen. Das Damenrad von KTM, Typ Cento 11 Plus war mit einem Schloss an einem Geländer im Ostring angeschlossen, als es zwischen 19:00 Uhr und 21:15 Uhr entwendet wurde. An dem Pedelec waren zwei schwarze Satteltaschen befestigt. Der Wert dürfte sich auf knapp 4.000 Euro belaufen.

Hinweise zum Verbleib der Beute oder der Tat werden von der Eschborner Polizei unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegengenommen.

5. Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt, Hofheim am Taunus, Berliner Straße, Donnerstag, 29.10.2020, 12:44 Uhr

(pu)Der Kreisel zwischen Königsberger Weg, Ostpreußenstraße und Berliner Straße in Hofheim war am Donnerstagmittag Schauplatz eines Unfalles zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw. Die 53-jährige Fahrradfahrerin war um 12:44 Uhr vom Königsberger Weg in den Kreisel eingefahren und wollte ersten Ermittlungen zufolge in die Ostpreußenstraße weiterfahren. Die 36-jährige Fahrerin eines grauen Daimler A160 fuhr von der Berliner Straße in den Kreisel ein und wollte diesen, Zeugenaussagen zufolge, im Königsberger Weg wieder verlassen. Im Kreisel kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw. Dabei wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt. Sie musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

6. Autofahrerin mit über einem Promille am Steuer erwischt, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Schwalbacher Straße, Donnerstag, 29.10.2020, 22:35 Uhr

(pu)Eine 60-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr durch eine Polizeistreife in Bad Soden gestoppt worden. Die Dame war zuvor Schlangenlinien gefahren. Bei der anschließenden Kontrolle in der Schwalbacher Straße in Neuenhain wurde ein Atemalkoholwert von knapp 1,5 Promille bei ihr festgestellt. Ihr wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und sie wurde zur Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeidienststelle in Eschborn mitgenommen. Diese durfte sie im Anschluss an die Maßnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheins wieder verlassen. Sie sieht nun einem Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt entgegen.

7. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises für die 45. Kalenderwoche

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Donnerstag: Bundesstraße 8, Ausfahrt Liederbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

