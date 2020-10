PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus für Samstag, den 31.10.2020

HofheimHofheim (ots)

1. Eigentumsdelikte

1.1. Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kfz.

Tatzeit: Fr., 30.10.2020, gg. 23:20 Uhr - Sa., 31.10.2020, gg. 09:40 Uhr Tatort: 65239 Hochheim, Classmannstraße 30

Zur Tatzeit kam es zu einem Diebstahl aus einem Fiat, welcher in der Classmannstraße in Hochheim geparkt war. Unbekannte Täter drangen auf unbekannte Art und Weise in das verschlossene Fahrzeug des Geschädigten ein und entwendeten hier eine Halterung von einem mobilen Navigationsgerät sowie eine Flasche Scheibenwischwasser. Zudem kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Bedienteil des Fahrzeugs. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von 200,- EUR.

Zeugenhinweise werden bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Tel.-Nr.: 06192-2079-0 erbeten.

