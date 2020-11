POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus-Kreis von Mittwoch, 04.11.2020

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Rollerdiebe festgenommen, Hofheim, Marxheim, Cheruskerstraße, Dienstag, 03.11.2020, gegen 23:30 Uhr

(däu)Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am späten Dienstagabend, wie sich zwei Jugendliche in der Cheruskerstraße in Hofheim-Marxheim an einem Motorroller zu schaffen machten. Wie die Polizei später ermitteln konnte, versuchte der 15-jährige Täter die Zündvorrichtung zu manipulieren während sein 17-jähriger Kumpane Schmiere stand. Nachdem es dem 15-Jährigen nicht gelang den Roller zu starten, schob er das Kleinkraftrad noch eine Straße weiter und ließ dort dann von seinem Vorhaben ab. Anschließend flüchteten die beiden Jugendlichen, konnten aber kurz darauf von der Polizei festgenommen werden. Noch während der Festnahme beleidigte der jüngere der beiden die Polizeibeamten, so dass neben einem Strafverfahren wegen versuchten schweren Diebstahls noch eine Strafanzeige wegen Beamtenbeleidigung hinzukommt.

2. Einbruch in Doppelhaushälfte - Schmuck erbeutet, Flörsheim (Main), Zuckmayerstraße, Dienstag, 03.11.2020, gegen 19:00 Uhr

(däu)Am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr schlugen Einbrecher in der Zuckmayerstraße in Flörsheim zu und erbeuteten Schmuck im Wert von etwa Tausend Euro. Aktuellen Ermittlungen zufolge näherten sich die Täter über das Nachbargrundstück der Doppelhaushälfte. Mit Hilfe einer Gartenbank gelangten die Täter an ein Fenster, hebelten es auf und gelangten so in das Haus. Nachdem einige Räume durchwühlt wurden entkamen die Täter mit ihrer Beute unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192 / 2079 - 0) entgegen.

3. Garageneinbrecher unterwegs, Hattersheim, Friedensstraße, Dienstag, 03.11.2020, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 04.11.2020, 06:30 Uhr

(däu)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen nahmen unbekannte Täter einen Garagenkomplex in der Friedensstraße in Hattersheim ins Visier. Hierbei gelang es ihnen einige der Tore ein kleines Stück aufzuhebeln, umso in den Innenraum zu gelangen. Ob tatsächlich etwas aus den Garagen entwendet wurde bedarf weiterer Ermittlungen. Durch ihre Tat verursachten die Täter einen Sachschaden von knapp 2.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

4. Einbruch in Kleingartenanlage, Kelkheim, Fischbach, Haingraben, Sonntag, 01.11.2020 bis Dienstag, 03.11.2020

(däu)Zwischen Sonntagmorgen und Dienstagabend waren Einbrecher in einer Kleingartenanlage im Kelkheimer Ortsteil Fischbach unterwegs. Wie die Ermittlungen in der Straße "Haingraben" ergaben stemmten die Täter zunächst das Gartentor der angegangenen Parzelle aus den Angeln. Anschließend drangen sie gewaltsam in die dortige Gartenhütte sowie in einen Schuppen ein und entwendeten zwei Batterien und einen Spannungswechsler im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber und mögliche weitere Geschädigte melden sich bitte bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0.

5. Diebstahl von Kupferkesseln, Hochheim (Main), Hintergasse, Montag, 02.11.2020, 20:00 Uhr bis Dienstag, 03.11.2020, 09:30 Uhr

(däu)Ein nicht alltäglicher Diebstahl ereignete sich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen im Garten eines Hauses in der Hintergasse in Hochheim. Den Ermittlungen nach kletterten die Diebe über die Umzäunung in den Garten und nahmen mehrere Kupferkessel sowie eine kupferne Weinbergspritze mit, die dort zur Dekoration gestanden haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

