POL-MFR: (835) Mehrere Kennzeichen entwendet - Zeugenaufruf

Erlangen (ots)

Im Laufe der vergangenen Woche (16.-22.06.2020) entwendeten unbekannte Täter im Stadtgebiet Erlangen mehrere Kennzeichen. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Hinweise zu diesen Diebstählen.

Die Täter entwendeten jeweils die hinteren Kennzeichen von Pkw, die in der Erwin-Rommels-Straße (16.-22.06.2020) und der Hartmannstraße (21./22.06.2020) abgestellt waren. Zudem fehlen an zwei Anhängern in der Kurt-Schumacher-Straße die Kennzeichen (20.-22.06.2020).

Es handelt sich um folgende Kennzeichen: SÜW-KF 123, ER-BM 1, ER-QX 20, ER-L 2106.

Angaben zum Verbleib der Kennzeichen oder zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der Tatorte nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

