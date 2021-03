Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Tödlicher Arbeitsunfall mit Langholztransporter

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.03.2021, gegen 09.40 Uhr, kam es in Höchenschwand, oberhalb der Talstation eines Skiliftes, zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Ein Langholztransporter befuhr eine asphaltierte Straße, die zu der Talstation eines Skiliftes und zum Sportplatz Höchenschwand führt. Der Anhänger hatte sich nach derzeitigem Sachstand in einer engen Kurve festgefahren. Mutmaßlich beim Versuch des Fahrers, die Langholzstämme von dem Anhänger zu entladen, kippte dieser auf schwierigem Terrain um und begrub den 26-jährigen Fahrer des Langholztransporters unter sich. Für den 26-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Wie es genau zu diesem Unglücksfall kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell