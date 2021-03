Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen-Bombach: Vorfahrt missachtet - Kradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 30.03.2021, gegen 14.30 Uhr, kam es an der Kreuzung der K 5115 und L 113 zu einem Verkehrsunfall.

Eine 67-jährige PKW-Fahrerin befuhr die K 5115 von Bombach in Richtung Heimbach. An der Kreuzung zur L 113 missachtet sie die offenbar die Vorfahrt eines 19-jährigen Kradfahrers, der die L 113 von Freiamt kommend in Richtung Malterdingen befuhr.

Durch die Kollision kam der Kradfahrer zu Sturz und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell