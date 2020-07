Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht ++ Fahrt unter Alkoholeinfluss ++ Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet

Am 30.06.20, zwischen 07.30 und 15.10 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw gegen einen Skoda, der auf dem Parkplatz einer Schule in der Straße Am Schierbrunnen abgestellt war. An dem Skoda entstand Sachschaden von 1.000 Euro. In der Straße Am Ziegelkamp wurde zwischen dem 29.06.20, 16.00 Uhr, und dem 30.06.20, 06.30 Uhr, ein VW Golf von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt Am de, VW entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. In beiden Fällen fuhren die Unfallverursacher davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - mit Fahrrad gestürzt - schwer verletzt

Aus bislang nicht geklärter Ursache stürzte ein 43 Jahre alter Lüneburg am Dienstagnachmittag mit seinem Fahrrad und blieb zunächst nicht ansprechbar liegen. Ein aufmerksamer Passant hatte den Unfall gehört und war dem gestürzten sofort zur Hilfe geeilt. Der Unfall ereignete sich am 30.06.20, gegen 16.15 Uhr, in der Willy-Brandt-Straße. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in das Klinikum.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen

Ein Zeuge teilte am 01.07.20, gegen 00.50 Uhr, mit, dass zwei Personen etwas aus einer Gaststätte in der Drawehner Straße stehlen würden. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen einen 17-jährigen Syrer und einen 18 Jahre alten Mann türkischer Herkunft in einer über der Gaststätte befindlichen Wohnung an und nahmen beide vorläufig fest. Der Jugendliche leistete bei der Festnahme Widerstand. Gegen die jungen Männer wurde ein Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls eingeleitet. Bei der Tat entstanden Sachschäden von ca. 500 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Hitzacker - Pkw zerkratzt

Unbekannte Täter haben am 30.06.20, zwischen 15.00 und 16.00 Uhr, den Lack eines VW zerkratzt, der auf einem Parkplatz in der Dannenberger Straße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel.: 05862/987010, entgegen.

Uelzen

Himbergen - Bargeld und Armbrust gestohlen

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum 30.06.20 in den Anbau eines Wohnhauses im Ortsteil Kettelsdorf ein und stahlen eine Armbrust mit mehreren Pfeilen. Aus einem Nachbarhaus wurde in der gleichen Nacht Bargeld gestohlen. In diesem Fall nahmen die Täter am Dienstag, zwischen 01.00 und 02.30 Uhr, einen unter einer Fußmatte "versteckten" Schlüssel an sich und durchsuchten im Erdgeschoss des Hauses mehrere Schränke. Insgesamt entstanden Schäden von ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/976550, entgegen.

Uelzen - Rucksack aus Pkw gestohlen

Am 30.06.20, zwischen 15.30 und 17.00 Uhr, zerstörten unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines VW, der in der Straße Fischerhof abgestellt war. Aus dem VW stahlen die Täter einen Rucksack, in dem sich u.a. Ausweispapiere und Bargeld befanden. Ebenfalls am Dienstag, zwischen 12.00 und 15.50 Uhr, wurde in der Straße An der Hardau eine Seitenscheibe eines VW Golf eingeschlagen. Aus dem Gold wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro bei den Taten. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Bad Bodenteich - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Abend des 30.06.20 stieß der 40 Jahre Fahrer eines Daimler auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes mit seinem Pkw gegen einen Zaun. Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, alarmierten die Polizei. Es stand kein Sachschaden an dem Zaun, jedoch suchten die Polizeibeamten den Daimler an seiner Wohnanschrift auf. Der 40-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Dem Daimler-Fahrer wurden zwei Blutproben abgenommen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass er nach dem er nach Hause gekommen war, nicht noch Alkohol getrunken hat. Sein Führerschein wurde jedoch sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Bad Bevensen - nach Unfall geflüchtet - Polizei leitet Verfahren ein

Am 30.06.20, gegen 16.05 Uhr, stieß der 76 Jahre alte Fahrer eines VW gegen einen Opel, der auf einem Parkplatz in der Klein Hesebecker Straße abgestellt war. Nach dem Zusammenstoß schaute sich der VW-Fahrer den Schaden an, fuhr dann jedoch davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Eine aufmerksame Zeugin hatte sich jedoch das Kennzeichen gemerkt und mitgeteilt. Die Schadenshöhe in Folge des Unfalls wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein.

