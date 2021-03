Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Vorfahrt missachtet - Motorrad-Fahrer stürzt und verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Mit seiner Yamaha befuhr am Dienstag, 30.03.2021 ein 17 Jahre alter Jugendlicher mit Sozia die Franz-Josef-Faller-Straße und beabsichtigte an der Einmündung zur Schönauer Straße/ B 317 in diese einzufahren. Verkehrsbedingt hielt er kurz an der Kreuzung an und fuhr dann aber los. Dabei übersah er den aus Richtung Feldberg kommenden Motorrad-Fahrer mit seiner Harley Davidson. Dieser leitete eine Vollbremsung ein, wich dem 17-jährigen aus und kam dabei zu Fall. Der 56-jährige Motorrad-Fahrer verletzte sich bei dem Sturz leicht.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell