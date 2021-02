Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Elektronikartikel und Schuhe bei Einbruch erbeutet

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in eine Wohnung in Hardterbroich-Pesch an der Sophienstraße haben unbekannte Täter am Dienstag, 16. Februar, zwischen 15.30 und 20.55 Uhr mehrere Elektronikartikel sowie Schuhe entwendet.

Die Einbrecher hatten gewaltsam die Wohnungstür geöffnet und waren schließlich auch auf diesem Weg mit der Beute unerkannt entkommen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

