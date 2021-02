Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Pfarrheim

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind in ein Pfarrheim in Ohler an der Konradstraße eingebrochen.

Irgendwann im Zeitraum zwischen Freitag, 12. Februar, 12 Uhr, und Montag, 15. Februar, 11.30 Uhr, öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Gebäude. Drinnen durchwühlten die Täter mehrere Räume. Nach derzeitigem Stand ist der Umfang der Beute noch unklar.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

