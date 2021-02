Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Anwohner hören Schüsse in Dahl - Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Mönchengladbach (ots)

Besorgte Anwohner haben am Sonntag, 14. Februar, gegen 22.45 Uhr die Polizei nach Dahl gerufen, nachdem sie in ihrer Nachbarschaft Schüsse gehört hatten. Die Polizei hat einen 30-jährigen Tatverdächtigen in einer Wohnung an der Hofstraße ermittelt und in Gewahrsam genommen.

Mehrere Anwohner hörten am Abend Schussgeräusche und verständigten daraufhin die Polizei. Ermittlungen führten diese zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hofstraße. Als die Beamten dort klingelten, öffnete ihnen ein betrunkener 30-jähriger Mann die Tür und beleidigte sie. Außer ihm befand sich eine weitere Person in der Wohnung. Im Wohnzimmer fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe sowie Waffenzubehör und einige Hülsen.

Gegen den 30-Jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein. Er steht im Verdacht, mit der Schreckschusswaffe geschossen und gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Während des Einsatzes beleidigte er die Polizisten fortlaufend. Sie nahmen ihn zur Ausnüchterung in Gewahrsam, um ihn an der Begehung weiterer Straftaten zu hindern. Die Waffe und das aufgefundene Zubehör stellte die Polizei sicher. Die Ermittlungen dauern an. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell