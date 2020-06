Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Schwelm (ots)

Am 19.06.2020 um 20:13 Uhr befährt ein 54-jähriger Wuppertaler mit seinem Oldtimerfeuerwehrfahrzeug Iveco Magirus die Talstraße in Fahrtrichtung Wuppertal. Kurz vor der Kreuzung Talstraße/Carl-vom-Hagen-Straße beabsichtigt er von der rechten auf die linke Spur zu wechseln. Hierbei übersieht er, dass ein vor ihm in selber Richtung fahrender, 42-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen aufgrund der auf Rotlicht umschaltenden LZA abbremst. Es kommt zur Kollision. Der 54-Jährige und sein 53-jähriger Beifahrer werden schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 30000,- Euro.

