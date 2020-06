Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ennepetal (ots)

Ein 56-jähriger wollte am Mittwochnachmittag mit seinem Lkw von der Hembecker Talstraße nach rechts auf die Strückerberger Straße abbiegen. Er missachtete dabei die Vorfahrt der von links kommenden 71 jährigen Radfahrerin, die auf der Strückerberger Straße in Richtung Gevelsberg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 71-Jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

