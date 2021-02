Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Modeschmuck aus der Auslage entwendet

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Donnerstag, 11. Februar, 22.30 Uhr, und Freitag, 12. Februar, 7.30 Uhr, in Gladbach an der Friedrichstraße einen Stein durch die Schaufensterscheibe eines Geschäftes geworfen, dann durch das Loch in der Scheibe gegriffen und Modeschmuck aus der Auslage entwendet.

Zeugenhinweise sollten unter der Rufnummer 02161-290 an die Polizei Mönchengladbach übermittelt werden. (ds)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell