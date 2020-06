POL-KA: (KA) Malsch - Unbekannte zünden Auto an

Polizeipräsidium Karlsruhe

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag einen in Malsch-Waldprechtsweier geparkten Pkw angezündet. Da das Feuer frühzeitig entdeckt wurde, konnten die Flammen schnell gelöscht werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen zündeten die Täter kurz vor 01:30 Uhr an dem in der Lange Straße geparkten BMW einen Hinterreifen an und flüchteten anschließend. Die Flammen wurden kurz darauf von vorbeikommenden Verkehrsteilnehmern entdeckt, so dass der Brand rasch von den Zeugen sowie den verständigten Eigentümern gelöscht werden konnte. Der Reifen sowie der Kotflügel wurden zwar durch das Feuer beschädigt, eine weitere Ausbreitung konnte jedoch verhindert werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und bittet eventuelle Zeugen oder Hinweisgeber, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

