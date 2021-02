Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bei Einbruch in Praxis Sparschwein erbeutet

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in eine Arztpraxis in Rheydt an der Odenkirchener Straße hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag, 11. Februar, 18 Uhr, und Freitag, 12. Februar, 7.20 Uhr, nach ersten Feststellungen ein Sparschwein mit geringem Inhalt erbeutet.

Der Täter hatte Zugang zu den Räumen erlangt, nachdem er mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeworfen hatte.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell