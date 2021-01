Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Radfahrer gerät in die Straßenbahnschiene und fällt in den Gegenverkehr

Krefeld (ots)

Am Montag gegen 16:35 Uhr wollte ein 69-jähriger Radfahrer von der Hülser Straße links in die Weggenhofstraße einbiegen. Dabei verfing er sich mit den Rädern in der Schiene der Straßenbahn, fiel gegen einen entgegenkommenden Pkw und dann auf die Straße. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad und das Auto wurden bei dem Unfall beschädigt. (21)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell