Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Sachbeschädigung an fünf Autos - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Zwischen Dienstag und Donnerstag (12. - 14. Januar 2021) haben Unbekannte auf dem Preußenring, zwischen Steinstraße und Hubertusstraße, fünf Autos beschädigt. Alle haben Einschussdellen. Möglicherweise sind sie mit Metallkugeln beschossen worden.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (19)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell