Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Rollerfahrer nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (14. Januar 2021) stieß ein Rollerfahrer gegen zwei geparkte Autos und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Gegen 9:10 Uhr fuhr ein Rollerfahrer auf einem Parkplatz an der Kempener Allee und stieß gegen zwei geparkte Autos. Er entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ermittlungen ergaben, dass der Roller zuvor an der Bückerfeldstraße entwendet wurde.

Der Fahrer ist ca. 20 bis 25 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur, schwarze, mittellange Haare und laut Zeugenaussage ein "südländisches Aussehen". Er trug eine orange/rostfarbene Daunenjacke, eine dunkle Jeanshose, einen hellblauen Mundschutz und keinen Helm.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (18)

