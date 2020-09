Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 257 vom 13.09.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten: Heinsberg, Münzautomaten an Waschstraße aufgebrochen In der Zeit von Freitag, 11.09.2020, 19:30 Uhr bis Samstag, 12.09.2020, 06:00 Uhr brachen Unbekannte an einer Waschstraße in der von-Liebig-Straße mehrere Münzautomaten gewaltsam auf. Das Münzgeld aus den Automaten wurde entwendet.

Wegberg, Einbruch in Verkaufszelt An einem Verkaufszelt in der Gladbacher Straße wurde in der vergangenen Nacht gegen 00:15 Uhr Alarm ausgelöst. Unbekannte verschafften sich Gewaltsam Zutritt ins Zelt, in dem sie die Schnüre an den Zeltwänden am Eingang durchtrennten. Ob Ware entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht gesagt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell