Polizei Aachen

POL-AC: Unfall: Zwei verletzte Fußgänger

Würselen (ots)

Gestern Vormittag kam es auf der Oppener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgänger nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt wurden. Ein 89-jähriger Mann aus Würselen hatte, aus der Straße Am Alten Kaninsberg kommend, beim Linksabbiegen in die Oppener Straße eine 67-jährige Frau und einen 63-jährigen Mann übersehen und angefahren, als diese gerade den Fußgängerüberweg bei grüner Ampel nutzten. Beide wurden vor Ort medizinisch betreut und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Oppener Straße musste während des Einsatzes in Höhe der Unfallstelle komplett gesperrt werden. Ein Sachverständiger wurde bei der Unfallaufnahme hinzugezogen. Der Pkw des 89-Jährigen wurde zur Begutachtung sichergestellt. (am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell