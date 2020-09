Polizei Aachen

POL-AC: Polizei und Ordnungsamt führen Kontrollen in der Aachener Innenstadt durch

Aachen (ots)

Am letzten Freitag (04.09.2020) führten Polizisten und Mitarbeiter des Ordnungsamtes gemeinsame Kontrollen in Problembereichen der Innenstadt durch. Im Zeitraum zwischen 17 Uhr bis 3 Uhr wurden fast 90 Personen überprüft. Im Bereich Oberplatz/Scheibenstraße konnte ein Haftbefehl vollstreckt werden. Bei dieser Person fanden die Polizisten darüber hinaus Drogen, so dass ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet wurde. Auf dem Rehmplatz führte eine Person ein Kraftfahrzeug ohne Fahrerlaubnis. Es erfolgte die Einleitung eines entsprechenden Strafverfahrens. Weiterhin schloss das Ordnungsamt eine Gaststätte, bei der es sich offensichtlich um ein verbotenes Wettterminal handelte. Ebenfalls wurde durch das Ordnungsamt, aufgrund diverser Verstöße, eine Spielothek auf der Peterstraße geschlossen. Bei einer Kontrolle auf dem Kaiserplatz kam es, wegen des Verdachts des Drogenhandels, zur vorläufigen Festnahme von zwei Personen. Weiterhin erteilten die Polizisten dort mehrere Platzverweise. Aufgrund diverser Verkehrsverstöße erhoben die eingesetzten Beamten im Bereich des Pontviertels sieben Verwarnungsgelder. Zudem führte ein Autofahrer angetrunken sein Kraftfahrzeug. Auf der Wache folgte die Einleitung eines Strafverfahrens und die Entnahme einer Blutprobe von einem Arzt. Gegen 1.50 Uhr kam es im Elisengarten zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 20-jähriger Mann mit einem Messer leicht verletzt wurde. Durch Zeugenhinweise konnten die beiden 21- und 25-jährigen Tatverdächtigen festgenommen und entsprechende Strafverfolgungsmaßnahmen eingeleitet werden. Die Sicherheitsbehörden in Aachen werden zukünftig weitere Schwerpunkteinsätze dieser Art durchführen, um die Kriminalität zu bekämpfen und das Sicherheitsgefühl der Aachener Bürgerinnen und Bürger zu stärken. (fp)

