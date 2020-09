Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses

Rostock (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19.00 Uhr, befuhr ein 73-jähriger mit seinem Pkw Hyundai in der Rostocker Südstadt die Hufelandstraße in Richtung Nobelstraße. Zeugen beobachteten, wie er dabei gegen drei geparkte Pkw fuhr. Der Mann entfernte sich vom Unfallort und kam auf einem Bordstein beim dortigen Wendehammer zum Stehen. Die Zeugen sprachen den Fahrzeugführer an, nahmen ihm den Fahrzeugschlüssel ab und riefen die Polizei. Nachdem der Mann in seiner Wohnung war, wollte er seine Fahrt fortsetzen. Die eingetroffenen Polizeibeamten hinderten ihn daran und verbrachten ihn aufgrund seines alkoholisierten Zustands zum Polizeihauptrevier, wo er einer Blutprobe unterzogen wurde. Die Beamten beschlagnahmten zudem seinen Führerschein, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher, untersagten ihm die Weiterfahrt und fertigten eine Mitteilung an die Führerscheinstelle. Die drei Halter der erheblich geschädigten Pkw wurden in Kenntnis gesetzt. Neben der Erstellung einer Verkehrsunfallanzeige nahmen die Polizeibeamten Strafanzeigen bezüglich der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Unfallflucht auf. Der Unfallverursacher ist deutscher Nationalität.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell