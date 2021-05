Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ruhestörung auf Parkplatz

Gelsenkirchen (ots)

Wegen Ruhestörung wurde die Polizei Gelsenkirchen am vergangenen Wochenende zu einem Parkplatz an der Adenauerallee in Erle gerufen. Am Sonntagabend, 30. Mai 2021, versammelten sich dort bis zu 1000 Personen und rund 500 Fahrzeuge. Mit Unterstützung von zahlreichen Einsatzkräften und einem Lautsprecherwagen der Feuerwehr Gelsenkirchen wurde der Platz schließlich geräumt. Die Beamten fertigten Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung und sprachen Platzverweise aus. Anschließend wurde der Parkplatz gesperrt. Auch von Samstag, 29. Mai 2021, auf Sonntag, 30. Mai 2021, wurden wiederholte Ruhestörungen von der Örtlichkeit an der Adenauerallee gemeldet, auch hier trafen sich mehrere hundert Menschen mit ihren Fahrzeugen auf dem Parkplatz. Gegen 23.10 Uhr fuhr am Samstagabend ein 23-jähriger Herner vom Parkplatz und bog rechts ab auf die Adenauerallee. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit stieß der Fahrer beinahe mit einem Streifenwagen zusammen. Da der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens bestand, fertigten die Polizisten eine Strafanzeige. Außerdem wurden der PKW und der Führerschein des 23-Jährigen beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

