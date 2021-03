Polizei Paderborn

POL-PB: Raub in Wohnung - Täter tragen Hermes und DHL-Westen - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(CK) - Am heutigen Vormittag (09.03., 10.30 Uhr) klopften zwei bislang unbekannte Täter an der Haustür eines freistehenden Einfamilienhauses an der Barntruper Straße.

Die 81-jährige Hausbewohnerin öffnete daraufhin. Ihr gegenüber standen zwei Männer. Beide trugen dunkle Jacken. Auf der einen befanden sich ein Aufdruck vom Hermes Paketversand, auf der anderen ein DHL-Aufdruck. Beide Personen trugen eine orangefarbene Warnweste über ihren Jacken.

Die beiden Männer sprachen sofort gemeinsam auf die ältere Dame ein, lullten sie ein und machten ihr weiß, dass sie angeblich ein Paket als verloren gemeldet hätte. Dazu sei es erforderlich, ein weiteres Schriftstück auszufüllen.

Die 81-Jährige ging dann zunächst alleine ins Haus zurück, um den Forderungen der Männer nachzukommen. Als sie zum zweiten Mal die Haustür öffnete, drängten beide Täter sie sofort gemeinsam in das Haus. Im Flur wurde sie auf einen Stuhl geschoben.

Die Räuber forderten daraufhin die Herausgabe von Geld und Wertgegenständen.

In diesem Moment klingelte das Telefon. Die Täter veranlassten die 81-Jährige, den Anruf entgegen zunehmen. Das tat die Frau und rief in den Hörer direkt um Hilfe.

Die beiden Räuber flüchteten daraufhin ohne Beute aus der Wohnung. Anschließend benachrichtigte die Frau umgehend die Polizei. Sofort eingeleitete, intensive Fahndungsmaßnahmen blieben leider erfolglos.

Die beiden Räuber werden wie folgt beschrieben:

1. Täter, der eine schwarze Jacke mit dem Aufdruck Hermes trug:

185-190 cm groß, stämmige Figur, runder Kopf, volle Wangen, dunkle Augen, eventuell Bart, schwarze Strickmütze bis in die Stirn gezogen, schwarze Hose, Mund-Nasen-Schutz, orangefarbene Warnweste, sprach akzentfrei Deutsch.

2. Täter, der eine schwarze Jacke mit dem Aufdruck DHL trug:

170 cm groß, zierliche Statur, graue Strickmütze, Mund-Nasen-Schutz, sprach Deutsch mit Akzent.

Vermutlich waren die Täter nicht mit einem entsprechenden Fahrzeug von Hermes oder DHL unterwegs, sondern trugen lediglich Jacken mit einem solchen Aufdruck.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer kann Angaben zu diesem versuchten Raub machen? Wer hat die beiden Täter, die beide dunkle Jacken mit Aufdrucken des Hermes und DHL Paketversands trugen, in der Barntruper Straße beobachtet?

Wer hat die Täter vor der Haustür des Einfamilienhauses gesehen? Beide standen für einige Minuten vor der Tür, während die ältere Frau in den Innenräumen das verlangte Schriftstück ausfüllte.

Wem sind in dieser Straße verdächtige Männer auch ohne die Jacken oder verdächtige Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann sonst Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell