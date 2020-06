Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl aus einer Wohnung - Polizei erkennt den Täter wieder

Düren (ots)

Am Dienstagmittag wurde ein älterer Herr in seiner Wohnung im Seniorenstift von einem unbekannten Täter bestohlen. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat derselbe Täter bereits am 28.05. einen Diebstahl in der Valencienner Straße begangen.

Gegen 13:30 Uhr kochte der 90-Jährige Bewohner eines Seniorenheimes in der Rütger-von-Scheven-Straße gerade sein Mittagessen. Damit mehr Frischluft in die Wohnung kommen konnte, hatte er dabei die Wohnungstür zum Hausflur geöffnet.

Als er kurz in den Wohnungsflur ging, traf der Senior dort auf eine ihm unbekannte männliche Person. Der Fremde erklärte, er sei der Briefträger und verließ die Wohnung dann zügig wieder.

Zurück in der Stube stellte der Bewohner fest, dass Schranktüren und Schubladen offenstanden. Es fehlten Bargeld und Schmuck.

Die Täterbeschreibung sowie Aufnahmen eines Überwachungsvideos zeigen große Ähnlichkeiten mit einem Mann, der bereits am 28.05. in der Dürener Valencienner Straße aufgefallen war. Auch dort erschien er nach einem Diebstahl auf einem Überwachungsvideo (wir berichteten am 29.05.2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/4609800).

Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Männern sind derart auffällig, dass die Polizei davon ausgeht, dass es sich um dieselbe Person handelt.

- Der Unbekannte ist schätzungsweise 20 - 30 Jahre alt - Circa 1,80 Meter groß - Trug dunkle, kurze Haare - Sprach gebrochenes Deutsch - Trug eine Atemschutzmaske und eine schwarz / graue Kappe - War mit eine auffälligen schwarz/gelb/weißen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise auf den mutmaßlichen Täter oder Hinweise zum Vorfall in der Rütger-Scheven-Straße geben können, sich unter der 02421 949-8517 bei der zuständigen Sachbearbeiterin zu melden.

