POL-GE: Zwei Verletzte nach Schlägerei

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Erle sind am Freitag, 28. Mai 2021, zwei Personen verletzt worden. An einer Tankstelle an der Willy-Brandt-Allee waren gegen 17.30 Uhr zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren mit zwei 23- und 51-jährigen Männern zunächst verbal in Streit geraten. Die Auseinandersetzung zwischen den streitenden Parteien mündete schließlich in eine Schlägerei. Kurz vor Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten flüchteten die zwei 19 und 20 Jahre alten Beteiligten in einem Auto, das jedoch noch in Tatortnähe von den Einsatzkräften angetroffen werden konnte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen alle vier Gelsenkirchener ein. Ein Rettungswagen brachte die beiden verletzten 23- und 51-Jährigen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

