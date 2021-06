Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Minibagger entwendet - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag, 28. Mai 2021, 15 Uhr, bis Montag, 31. Mai 2021, 07.30 Uhr, einen weißen Minibagger von einem Baustellengelände am Halfmannsweg in Ückendorf entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die Täterhinweise geben oder Angaben zum Verbleib des Minibaggers machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 8212 an das Kriminalkommissariat 22 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell