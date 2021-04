Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: 5.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht in der Rotbäumlestraße

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich im Vorbeifahren kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Sonntag, 22:00 Uhr und Montag, 16:00 Uhr mit einem in der Rotbäumlestraße in Oßweil abgestellten Audi und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat unter Tel. 07141 18 5353 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell