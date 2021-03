Polizei Mettmann

POL-ME: Eine Schwerverletzte nach Zusammenstoß zweier Fahrräder - Ratingen - 2103133

Mettmann (ots)

Am Freitag, den 26.03.2021 , gegen 16:35 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Pedelecfahrerin, die dabei schwer verletzt wurde.

Ein 54-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Formerstraße in Ratingen aus Richtung Mettmanner Straße. In Höhe des Kreisverkehrs Formerstraße / Voisweg kreuzte er den Voisweg an der dortigen Fahrbahnschwelle. Dabei stieß er mit einer 73-jährigen Pedelec-Fahrerin zusammen, die den Voisweg ebenfalls in Richtung Kreisverkehr befuhr. Die Beteiligten, die beide keinen Fahrradhelm trugen, kamen zu Fall, wobei sich die 73-jährige schwer verletzte und der 54-jährige unverletzt blieb. Die Pedelec-Fahrerin wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär verblieb. An den Fahrrädern entstand Sachschaden in geringer Höhe.

