Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Baucontainer aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 18.00 Uhr und Montag 08.30 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Straße "Beim Brückentor" in Gerlingen zu. Die Diebe brachen einen Baucontainer auf und stahlen einen Laptop, einen Tablet-PC, einen Beamer und Schlüssel daraus. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 9449-0 mit dem Polizeiposten Gerlingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell