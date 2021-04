Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: PKW prallt gegen Motorrad und verkeilt sich

Ludwigsburg (ots)

Ein Kran musste am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 1183 in Sindelfingen nach einem Unfall zwischen einem PKW-Lenker und einem Motorradfahrer eingesetzt werden. Beide Fahrzeuglenker waren gegen 15.50 Uhr in Richtung Darmsheim unterwegs. Da die Ampel im Kreuzungsbereich mit der Gottlieb-Daimler-Straße rot zeigte, hielt der vorausfahrende 50 Jahre alte Kawasaki-Fahrer an. Der von hinten herannahende 73-jährige Opel-Lenker übersah dies vermutlich und fuhr auf. Der Opel verkeilte sich so ungünstig im Heck des Motorrads, dass die Vorderachse in der Luft hing. Ein Kran musste die Fahrzeuge, die beiden nicht mehr fahrbereit waren, voneinander trennen. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 12.000 Euro geschätzt. Der 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

