POL-LB: Kornwestheim: Essen im Ofen angebrannt

Am Sonntag gegen 02:15 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Stettiner Straße in Kornwestheim zu einer Rauchentwicklung, zu der die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim mit 18 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen ausgerückt war. Zuvor kontaktierte ein aufmerksamer Nachbar die Rettungsleitstelle, nachdem er das Signal eines ausgelösten Rauchmelders gehört und Brandgeruch wahrgenommen hatte. Da niemand die Wohnungstür öffnete, verschafften sich die Wehrleute über den Balkon Zutritt zur Wohnung. Dort stand die Balkontür offen. In der Wohnung stellten die Einsatzkräfte im Ofen angebranntes Essen fest, was ursächlich für die Rauchentwicklung war. Ein 34-jähriger Bewohner war während der Zubereitung eingeschlafen. Er wurde schließlich geweckt und vom hinzugezogenen Rettungsdienst untersucht. Offenbar blieb der Mann unverletzt. Letztendlich wurde der Ofen ausgeschaltet und die Räume belüftet. Sachschaden entstand keiner.

