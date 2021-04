Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unfallflucht in der Wagnerstraße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 16:00 Uhr und Sonntag 11:15 Uhr ereignete sich in der Wagnerstraße in Möglingen eine Unfallflucht, zu der die Polizei nach Zeugen sucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Toyota, der an der genannten Örtlichkeit geparkt war. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell