Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Personenkontrolle

Ludwigsburg (ots)

Während einer angemeldeten Veranstaltung "Aktion-Rathaus - Kinderschuhe und Plakate", die am Samstag zwischen 09:00 und 14:30 Uhr in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg stattgefunden hatte, wurden Polizeibeamte durch mehrere Passanten auf die Aktion angesprochen. Grund hierfür war eine 60-jährige Frau, die entgegen der Veranstaltungsauflage keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Bei einer anschließenden Personenkontrolle zeigte die 60-Jährige eine zum Teil geschwärzte Kopie einer ärztlichen Bescheinigung vor, die die Frau von der Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung entbinden soll. Hierauf wurde ihr erklärt, dass nur Dokumente im Original als glaubhafter Nachweis anerkannt werden. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich noch eine weitere Frau im Alter von 42-Jahren im Bereich des Rathauses bei dieser Veranstaltung auf. Als die Identität der Frau erhoben werden sollte, äußerte sie ihren Unmut über die polizeilichen Maßnahmen und schrie lautstark umher. Letztendlich wurden von den beiden Frauen, die als Veranstalterinnen fungierten, die Personalien erhoben und auf die Einhaltung der Auflagen hingewiesen. Die weiteren Ermittlungen dauern an und zudem erfolgt eine Mitteilung an die Stadt Ludwigsburg, bei der die Veranstaltung angemeldet worden war.

