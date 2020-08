Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Ungebremst aufgefahren

Velen (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch in Velen ereignet hat. Ein 32 Jahre alter Stadtlohner befuhr gegen 16.55 Uhr die Straße Zum Lünsberg in Richtung Kreisverkehr Borkener Straße. Dabei übersah er, dass vor ihm ein 33-jähriger Raesfelder seinen Wagen verkehrsbedingt angehalten hatte. Der Stadtlohner prallte ungebremst auf das Heck des vorausfahrenden Autos. Die beiden Verletzten Fahrer kamen per Rettungswagen in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

