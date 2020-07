Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Gerolstein, Lissinger Str./ Raderstraße

Gerolstein (ots)

Die 43-jährige Fahrerin aus der VG Gerolstein befuhr am 17.07.2020, gegen 10:30 Uhr, mit ihrem Pkw in Gerolstein die vorfahrtberechtigte Lissinger Straße in Rtg. Stadtmitte. Die 39-jährige Triererin befuhr mit ihrem Lieferwagen die Raderstraße und wollte an der abknickenden Vorfahrt in die Waldstraße abbiegen. Hierbei übersah die Triererin die entgegenkommende und vorfahrtberechtigte Gerolsteinerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dadurch wurde die Fahrerin des Pkw leicht verletzt. Zudem lief noch Öl aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Frank Spiegel, POK

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell