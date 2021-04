Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch - Loch in Gebäudewand geschlagen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug am Sonntag in Herrenberg an der Gebäuderückseite einer Firma in der Zeppelinstraße ein Loch in eine Außenwand. Das Loch wurde durch den Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma gegen 04:10 Uhr entdeckt. Bislang ist die Schadenshöhe und etwaiges Diebesgut noch nicht bekannt.

Zeugen können sich unter Tel. 07032 2708 0 an das Polizeirevier Herrenberg wenden.

