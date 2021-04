Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1008/ B295/ Warmbronn: Motorradfahrerin gestürzt

Ludwigsburg (ots)

Eine 33-jährige Yamaha-Lenkerin befand sich am Samstag gegen 14:45 Uhr auf der Kreisstraße 1008 (K1008) kurz nach dem Ortsende Warmbronn in Richtung Bundesstraße 295 (B295), als sie in einem Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Motorrad verlor und ins Schleudern geriet. Sie kam in Fahrtrichtung links von der Fahrbahn ab und stürzte in einem Feld. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An der Yamaha entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

