Gegen 11.30 Uhr war die Frau mit ihrer Piaggio in der Tomerdinger Straße Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Einmündung Lange Straße hielt die 47-Jährige an, weil dort ein Autofahrer wartete. Das bemerkte ein nachfolgender 32-Jähriger zu spät und fuhr mit einem Kleintransporter auf die Ape auf, die noch auf das Auto geschoben wurde. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei aus Dornstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 6.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Auffahrunfälle passieren tagtäglich auf deutschen Straßen. Ursachen sind meist ein zu geringer Sicherheitsabstand und Unaufmerksamkeit. Fehler, die sich vermeiden lassen. Die Polizei rät daher: Halten Sie immer genug Abstand zum Vordermann. Sie werden deshalb nicht später an Ihrem Ziel ankommen. Versuchen Sie, jede Ablenkung im Straßenverkehr zu vermeiden, denn jede Unaufmerksamkeit kann schwere Folgen haben. Weitere Hinweise erhalten sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

