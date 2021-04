Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Pedelecs aus Garage entwendet

Ludwigsburg (ots)

Aus einer Garage am Friedrichsberg haben unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag 19:00 Uhr bis Sonntag 06:00 Uhr zwei Merida E-Pedelecs im Wert von etwa 7.000 Euro entwendet. Es handelt sich um ein graues und ein rotes Rad des Typs E ONE SIXTY 800 bzw. 900. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, bittet um Hinweise.

