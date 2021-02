Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin

Zweibrücken (ots)

Am 13.02.2021 kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einer Fußgängerin. Beim Linksabbiegen in die Fruchtmarktstraße, von der Maxstraße kommend, übersah der Fahrzeugführer die 68-jährige, welche die Straße an der Fußgängerampel überquerte. Für beide Verkehrsteilnehmer zeigte die Lichtzeichenanlage grün. | pizw

