Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Weißer Renault nach Unfall flüchtig

GronauGronau (ots)

Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern entfernte sich am Dienstag eine Autofahrerin in Gronau von der Unfallstelle. Gegen 20.00 Uhr war sie auf dem Schäferweg gegen einen roten VW Golf gefahren. Ein Zeuge gab an, dass die Fahrerin eines weißen Renault Twingo gegen den Golf gefahren sei. Er beschrieb die Autofahrerin wie folgt: circa 25-30 Jahre alt, lange blonde Haare. Der Renault hätte Kennzeichen aus Borken oder Ahaus mit dem Buchstaben "P" und drei Ziffern gehabt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

