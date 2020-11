Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Verkehrsunfall nach Drogenkonsum

AhausAhaus (ots)

Eine Blutprobe wurde am Dienstag durch einen Arzt in Ahaus entnommen, um den Konsum von Drogen exakt nachweisen zu können. Ein Drogenvortest hatte zuvor auf den Cannabiswirkstoff THC angeschlagen. Adressat dieser Maßnahme war ein 26-jähriger Autofahrer aus Steinfurt, der gegen 16.15 Uhr auf einem Wirtschaftsweg (Verlängerung "Zum Rotering") in der Bauerschaft Oberortwick in Richtung Adenauerring unterwegs war und dabei die Regel "Rechts-vor-links" missachtete. Vorfahrt hatte ein 23-jähriger Stadtlohner, der mit seinem Auto auf einem Wirtschaftsweg aus Richtung Gescher Damm kommend in Richtung Düwing Dyk unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro. Der Führerschein des Steinfurters wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

