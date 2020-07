Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Bargeld entwendet

Von Montag auf Dienstag drang ein Unbekannter in eine Schule in Heidenheim ein.

Ulm (ots)

Über ein Fenster gelangte der Unbekannte in das Gebäude in der Bergstraße. Dort begab er sich in ein Büro und durchsuchte die Schubladen. Er fand Bargeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Einbrecher.

