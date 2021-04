Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Unfall zwischen PKW-Lenker und Radfahrer

Leichte Verletzungen erlitt ein 58 Jahre alter Radfahrer, der am Sonntag gegen 15.50 Uhr in der Münchinger Straße in Hemmingen in einen Unfall verwickelt wurde. Der Radler wollte an einem geparkten BMW vorbeifahren, als der 63-jähriger PKW-Lenker die Tür öffnete, um auszusteigen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 58-Jährige stark ab und versuchte nach links auszuweichen. Dies führte dazu, dass er stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Radler in ein Krankenhaus. Der Sachschaden blieb gering.

