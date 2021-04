Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Brand auf Balkon

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Samstag gegen 20:11 Uhr in in der Fuchsbergstraße zu einem Brand auf dem Balkon eines Zweifamilienhauses. Ein im Haus wohnender Mieter sowie mehrere Passanten wurden durch die starke Rauchentwicklung und Knallgeräusche auf den Brand aufmerksam und versuchten den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit Wasser zu löschen. Der entstandene Sachschaden am Haus wird bislang auf ca. 50.000 EUR geschätzt, verletzt wurde niemand. Im Einsatz befanden sich neben zwei Streifen des Polizeireviers Herrenberg und einem Rettungswagen acht Fahrzeuge mit 33 Wehrleuten der Feuerwehren Herrenberg und Kuppingen.

